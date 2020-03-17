Kontak yangını evi küle çevirdi

Muğla'nın Seydikemer ilçesinde çıkan yangında iki katlı ev yanarak kül oldu. İlçeye bağlı Yayla Ceylan Mahallesi İnce Aliler mevkiinde Coşkun Yanatma'ya ait iki katlı evin ikinci katında yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sırasında ev sahibi ve yakınları büyük üzüntü yaşarken, ekiplerin yaklaşık 1 saatlik müdahalesi sonucu söndürülen yangında ev kullanılamaz hale geldi. Yangın anında Yanatma'nın evde olmadığı öğrenildi. Yangının elektrik kontağından çıktığı ihtimali üzerinde duruluyor.

MURAT YALÇIN