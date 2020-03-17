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'da feci ! Otomobil bariyerlere çarptı: 3 ölü, 1 ağır yaralı

Manisa'da feci kaza! Otomobil bariyerlere çarptı: 3 ölü, 1 ağır yaralı

17.03.2020, 16:32

'nın Akhisar ilçesinde, kontrolden çıkan otomobilin bariyerlere çarpması sonucu 3 kişi öldü, 1 kişi ağır yaralandı. nedeniyle otoyoldaki trafik akışı bir süre kontrollü olarak sağlandı.

Sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen 35 SL 425 plakalı otomobil, İzmir-İstanbul Otoyolu Akhisar servis alanı yakınlarında, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak bariyerlere çarptı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede, otomobildeki 3 kişinin yaşamını yitirdiği belirlendi. Ağır yaralı 1 kişi ise hastaneye kaldırıldı.
Kaza nedeniyle otoyoldaki trafik akışı bir süre kontrollü olarak sağlandı.

AA

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