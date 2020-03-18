  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler Manisa Salihli Çarşamba Pazarı'nda korona önlemi

Salihli 'nda korona önlemi

Salihli Çarşamba Pazarı'nda korona önlemi

18.03.2020, 17:18

’nın Salihli ilçesinde çarşamba günleri kurulan ’nda esnafa korona virüsü tedbirleri kapsamında esnaf odaları tarafından eldiven ve dağıtıldı.

Manisa'nın Salihli ilçesinde çarşamba günleri kurulan Çarşamba Pazarı'nda esnafa korona virüsü tedbirleri kapsamında esnaf odaları tarafından eldiven ve ıslak mendil dağıtıldı.

Çin'de başlayarak tüm dünyayı tehdit etmeye devam eden ve Dünya Sağlık Örgütü tarafından Pandemi olarak nitelendirilen korona virüs (Covid-19) salgınına karşı Salihli Modern Çarşamba Pazarı'nda, vatandaşlara daha hijyenik ve sağlıklı hizmet sunabilmeleri amacıyla Bakkallar Esnaf Odası, Manavlar ve Pazarcılar Esnaf Odası ve Salihli Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri tarafından esnafa ıslak mendil ve eldiven dağıtıldı.

Manavlar ve Pazarcılar Odası Başkanı Rifat Yavaş, "Tüm dünyada hızla yayılan ve ülkemizde de görülen 'korona virüs' için tüm önlemler giderek artarken, bizde pazarcı esnafımıza ıslak mendil ve eldiven dağıttık" derken, Bakkallar Esnaf Odası Başkanı İsmail Ünlü ise "Salihli Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü ekiplerinin korona virüs tedbirleri kapsamında dezenfekte çalışması yaptığı pazarda, üyelerimizin müşterilerine daha hijyenik ve sağlık hizmet etmelerini sağlamak amacıyla ıslak mendil ve eldiven dağıttık" dedi.

Öte yandan pazarda korona virüsüne karşı bazı esnafların ise maske taktıkları görüldü.

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Salihli Çarşamba Pazarı'nda korona önlemi haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
  • SON DAKİKA