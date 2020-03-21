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Haberler Manisa Kula-Salihli Jeoparkı ziyaretçiye kapatıldı

ziyaretçiye kapatıldı

Kula-Salihli Jeoparkı ziyaretçiye kapatıldı

21.03.2020, 18:12

’de ortaya çıkan ve Dünya’yı tehdit eden korona virüs tedbirleri kapsamında ’nin ve Türk Cumhuriyetlerinin ilk ve tek jeoparkı olma özelliğini taşıyan geçici olarak ziyaretçi kabul etmeme kararı aldı.

Jeopark Koordinatörlüğünden yapılan açıklamada, "Yerli ve yabancı ziyaretçilerimizin sağlığı, virüs tehdidinden korunması kapsamında jeopark alanımıza geçici bir süre ziyaretçi kabul etmeyeceğiz. Jeopark alanında gerekli sağlık önlemlerini almaya başladık. Dileğimiz korona virüsün ülkemizde ve dünyada kısa zamanda yok edilmesidir" denildi.
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