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Haberler Manisa Devrilen kamyonette 4 kişi yaralandı

Devrilen kamyonette 4 kişi yaralandı

Devrilen kamyonette 4 kişi yaralandı
Giriş Tarihi: 23.3.2020

Manisa Salihli'de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkan ve devrilen kamyonetteki 4 kişi yaralandı. Kaza, Salihli-Köprübaşı Yolu Taytan Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Salihli yönünden, Köprübaşı yönüne gitmekte olan E.F. (48) yönetimindeki 43 KZ 470 plakalı kamyonet, sürücüsünün direksiyon hakimiyeti kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak devrildi. Kazada sürücü ile kamyonette yolcu olarak bulunan K.F. (22), Ü.F. (40) ve A.F. (23) yaralandı. Yaralılar hastanelerde tedavi altına alındı.

EMRE SAÇLI

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