Manisa’da ögrencilere WhatsApp sipariş hattı

Manisa'da 7 şubesiyle eğitim alanının önemli kurumları arasında yer alan İşler Kitapevleri, kurduğu WhatsApp ihbar hattı ile korona virüsü nedeniyle evlerinden çıkamayan öğretmen ve öğrencilere kitap konusunda yardımcı olacak. İşler Kitapevleri Manisa Koordinatörü Uğur Özhan, "Manisa İşler Kitabevleri olarak müşterilerimizin mağduriyetini gidermek amacıyla siparişlerinizi adrese teslim yapıyoruz. Biz bu uygulamayı evden çıkamayan öğrenciler için yani ortaokul, lise, KPSS, üniversite, ALES'e hazırlanan öğrencilerimizin evlerine hizmet götürmek için hayata geçirdik" dedi.

CÜNEYT HASÇELİK