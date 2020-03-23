Maske üretimi için gönüllü oldular

Manisa Salihli Hafsa Sultan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi El Sanatları Alanı Nakış Dalı ve Moda Tasarım Alanı öğretmen ve öğrencileri maske üretimi için harekete geçip, gönüllü maske üretimine başladı. İki bölümün öğretmen ve öğrencilerinden oluşan 15 kişilik ekip, atölyede maske üretiyor. Atölyede üretilen günlük 500 maskenin ise kamu kurum ve kuruluşlara gönderileceği öğrenildi.

TALEBE GÖRE ARTACAK

Okul Müdürü Akın Akçeltik "Üretim şu an 4 öğretmen ve 11 gönüllü öğrencimiz ile aralıksız devam ediyor. Ürettiğimiz maskeleri Manisa İl Emniyet Müdürlüğü, İlçe Sağlık Müdürlükleri ve Bölge İdari Mahkemelerine gönderiyoruz. Üretimlerimize diğer kurumların talepleri doğrultusunda arttırarak devam edeceğiz" dedi.

EMRE SAÇLI