  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler Manisa Maske üretimi için gönüllü oldular

Maske üretimi için gönüllü oldular

Maske üretimi için gönüllü oldular
Giriş Tarihi: 23.3.2020

Manisa Salihli Hafsa Sultan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi El Sanatları Alanı Nakış Dalı ve Moda Tasarım Alanı öğretmen ve öğrencileri maske üretimi için harekete geçip, gönüllü maske üretimine başladı. İki bölümün öğretmen ve öğrencilerinden oluşan 15 kişilik ekip, atölyede maske üretiyor. Atölyede üretilen günlük 500 maskenin ise kamu kurum ve kuruluşlara gönderileceği öğrenildi.

TALEBE GÖRE ARTACAK
Okul Müdürü Akın Akçeltik "Üretim şu an 4 öğretmen ve 11 gönüllü öğrencimiz ile aralıksız devam ediyor. Ürettiğimiz maskeleri Manisa İl Emniyet Müdürlüğü, İlçe Sağlık Müdürlükleri ve Bölge İdari Mahkemelerine gönderiyoruz. Üretimlerimize diğer kurumların talepleri doğrultusunda arttırarak devam edeceğiz" dedi.

EMRE SAÇLI

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Maske üretimi için gönüllü oldular haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
  • SON DAKİKA