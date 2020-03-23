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Haberler Manisa Yunusemre'de hastaların ilk kontrolleri çadırlarda yapılıyor

Yunusemre'de hastaların ilk kontrolleri çadırlarda yapılıyor

Yunusemre'de hastaların ilk kontrolleri çadırlarda yapılıyor

23.03.2020, 14:28

, korona virüse (Covid-19) karşı alınan önlemler kapsamında Celal Bayar Üniversitesi Bahçesi’ne çadır kurdu. Kurulan çadırlarda hastaların ilk kontrollerinin yapılacağı ve gerekli görülmesi halinde ilgili birimlere yönlendirileceği öğrenildi. Korona virüs konusunda şüpheli görülen hastalar ise ve Merkezefendi sevk edilecek.

Yunusemre Belediyesi, Manisa Celal Bayar Üniversitesi (MCBÜ) Hafsa Sultan Hastanesi'nin talebi üzerine hastane bahçesine 3 çadır kurarak sterilizasyonunu sağladı. Temiz hastane uygulaması kapsamında yapılan çalışmada vatandaşların ilk kontrolleri, sağlıkçılar tarafından burada yapılacak, hastanın şikayetleri dinlenerek ilgili birime yönlendirilecek. Korona virüse karşı alınan önlemler doğrultusunda (Covid-19) yapılan uygulamada şüpheli görülen vakalar Manisa Şehir Hastanesi veya Merkez Efendi Devlet Hastanesi'ne sevk edilecek. Yunusemre Belediyesi yetkilileri tüm dünyada salgın haline gelen virüse karşı vatandaşları alınan önlemlere uymaları konusunda uyarırken; mecbur kalınmadıkça dışarı çıkılmamasını istedi.

İHA

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