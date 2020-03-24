Kayıp genç kanalda yaralı bulundu

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde Yeşilyurt Mahallesi'nde oturan 2 çocuk babası 23 yaşındaki Deniz Çakal kaybolduktan 4 gün sonra Turgutlu-Manisa karayolu otoban köprüsü altında bulunan kanalda yaralı halde bulundu. 19 Mart Perşembe günü sabah saat 08.00 sularında evden 'İşe gidiyorum' diyerek ayrılan Deniz'den bir daha haber alınamadı. Anne Müzeyyen ve baba Durmuş oğullarından haber alamayınca, aynı gece durumu jandarmaya iletti.

Oğullarına kavuşmanın mutluluğunu yaşayan aile, "Oğlumuza kavuştuk, çok mutluyuz, nasıl olduğunu çok hatırlamıyor ama çok iyi" dedi.

AİLESİNİ ARADI

Cuma günü jandarma ile birlikte yapılan aramalarda işe gittiği Ayoğdu Mahallesi yolu yakınlarındaki bağ alanında iş elbiseleri ve motosikleti bulunan Deniz Çakal, önceki gün saat 20.10 sularında ailesini telefonla arayarak bulunduğu yeri levhalarla tarif etti. Levhalarda Manisa- Balıkesir-İstanbul yazdığını söyledi. Yaralı olarak bulunan Deniz, Manisa Şehir Hastanesi'ne götürüldü. Vücudunda darp izleri bulunan genç adam tedavisinin ardından taburcu edildi.

İLKER UYAR