65 yaş üstü bireylere sokağa çıkma kısıtlaması getiren hükümet, tüm illerde hızla oluşturulan ‘Vefa Destek’ gruplarını devreye soktu. 155, 156 ve 112 numaralı telefon hatlarını arayıp ihtiyaçlarını belirten vatandaşların siparişleri kapılarına götürüldü.

Türkiye genelinde korona virüsü salgınına karşı sokağa çıkma sınırlandırılması getirilen 65 yaş ve üstü vatandaşlar ile kronik rahatsızlığı bulunanların ihtiyaçlarının karşılanması için kurulan Vefa Destek Grupları hizmete başladı.

'GÜVENDE HİSSEDİYORUZ'

Polis, jandarma, zabıta ve memurlardan oluşan grup üyeleri, talep doğrultusunda aldıkları ürünleri vatandaşın evine giderek teslim etti. Aydın'da da Vali Yavuz Selim Köşger'in talimatıyla oluşturulan Vefa Destek Grubu, hizmete hızlı başladı. Grup üyeleri, uygulamanın ilk gününde vatandaşların 155- 156 ve 112 numaralı telefonlara ilettiği ihtiyaçları hızla temin ederek evlerine teslim etti. Vatandaşlar, "Kendimizi böyle daha çok güvende hissediyoruz. Emeği geçen herkese teşekkür ederiz" dedi.

Görevliler, teslimat sırasında yaşlıların halini hatırını sormayı da ihmal etmiyor.

MEHMET KAVAS