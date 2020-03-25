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Haberler Manisa Mert, pompalı tüfekle intihar etti

Mert, pompalı tüfekle intihar etti

Mert, pompalı tüfekle intihar etti

25.03.2020, 11:30

'nın Turgutlu ilçesinde Mert A. (24), boynuna dayadığı pompalı tüfeği ateşleyerek yaşamına son verdi. Mert A.'nın cesedi, otopsi için 'na kaldırıldı. Jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı.

Turgutlu'nun Çepnidere Mahallesi'nde yaşayan Mert A., dün saat 23.45 sıralarında, evinde pompalı tüfeği boynuna dayayıp, tetiği çekti. Silah sesini duyan yakınları, Mert A.'yı kanlar içinde yerde yattığını gördü.

İhbar üzerine olay yerine, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde, Mert A.'nın olay yerinde yaşamını yitirdiği belirlendi. Mert A.'nın cesedi, otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı.

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