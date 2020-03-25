Manisa'nın Kula ilçesinde gelen bir ihbarı değerlendiren İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, eti şifalı ve lezzetli olduğu gerekçesiyle koruma altındaki 1 oklu kirpiyi avlayan 2 kişiyi yakaladı. Kirpinin derisini yüzerken yakalanan 2 kişiye toplam 36 bin 590 lira para cezası uygulandı.
BATUHAN ULU
Oklu kirpi avlayan 2 kişiye para cezası haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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