Oklu kirpi avlayan 2 kişiye para cezası

Manisa'nın Kula ilçesinde gelen bir ihbarı değerlendiren İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, eti şifalı ve lezzetli olduğu gerekçesiyle koruma altındaki 1 oklu kirpiyi avlayan 2 kişiyi yakaladı. Kirpinin derisini yüzerken yakalanan 2 kişiye toplam 36 bin 590 lira para cezası uygulandı.

BATUHAN ULU