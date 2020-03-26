Çocuklar ısınmak için parkı yaktı!

Manisa'da, kimliği belirsiz kişi ya da kişiler, benzin dökerek çocuk parkını ateşe verdi. Alevler, itfaiye ekiplerince söndürülürken, yanan oyun araçları, kullanılamaz hale geldi. Olay yerine gelen polis ekipleri çevrede bulunan vatandaşların beyanına göre parkta bulunan çocukların yangını çıkardığını iddia ettiler. Durum üzerine olaya karışan çocuklar park yakınlarında polis ekiplerince yakalandı. Yakalanan çocuklar üşümeleri nedeniyle ısınmak için parkı yaktıklarını dile getirdi.

CÜNEYT HASÇELİK