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Haberler Manisa Ekmek almaya giderken çöp kamyonunun altında kaldı

Ekmek almaya giderken çöp kamyonunun altında kaldı

Ekmek almaya giderken çöp kamyonunun altında kaldı
Giriş Tarihi: 26.3.2020

Manisa'da 85 yaşındaki adam fırına ekmek almak için gittiği sırada çöp kamyonunun altında kalarak hayatını kaybetti. Olay, Yunusemre İlçesi Hafsa Sultan Mahallesi 4800 sokak üzerinde meydana geldi. Halil Atabey (85) oğluyla beraber kaldığı evden çıkarak evinin karışışında bulunan fırına ekmek almak gittiği sırada A.L. idaresindeki çöp kamyonunun altında kalarak hayatını kaybetti. Çöp kamyonu sürücüsü gözaltına alındı.

SERKAN ÖZCAN

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