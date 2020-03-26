Manisa'da korona virüs tedbirleri kapsamında kapalı olan kafeteryaya giden 2 kişi, kendilerini uyaran çalışan Mustafa B'yi darp edip bıçakla yaraladıktan sonra olay yerinden kaçtı. Mustafa B. olay yerindeki tedavisinin ardından Turgutlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Polis ekipleri, şüpheliler yakalamak için çalışma başlattı.
İLKER UYAR
Kafeye alınmayınca dehşet saçtılar haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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