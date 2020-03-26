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Haberler Manisa Kafeye alınmayınca dehşet saçtılar

Kafeye alınmayınca dehşet saçtılar

Kafeye alınmayınca dehşet saçtılar
Giriş Tarihi: 26.3.2020

Manisa'da korona virüs tedbirleri kapsamında kapalı olan kafeteryaya giden 2 kişi, kendilerini uyaran çalışan Mustafa B'yi darp edip bıçakla yaraladıktan sonra olay yerinden kaçtı. Mustafa B. olay yerindeki tedavisinin ardından Turgutlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Polis ekipleri, şüpheliler yakalamak için çalışma başlattı.

İLKER UYAR

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