Manisa'da polisten tepki çeken hareket! Yaşlı adamı görünce...

Yaşlılarla ilgili tepki çeken haberler gün geçtikte artıyor. Manisa'da yaşanan son olay ise sosyal medyanın gündeminde. Manisa'da bir otogarda çekildiği belirtilen görüntülerde, bir polis memurunun 65 yaş üstü vatandaşın üzerine yürüyerek bağırması 'bu kadarına da pes' dedirtti. Görüntünün sosyal medyada yayılmasının ardından, polise tepki yağdı. Yaşlı insanları korumak için sokağa çıkma yasağı uygulamasında yaşanan kötü olaylardan sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan tepki göstermişti. Manisa Valiliği, polis hakkında soruşturma başlattı.

İlk olarak Çin'in Hubei eyaletinin Vuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüs salgınının Türkiye'ye de sıçraması sonucu 59 kişi ölürken 2 bin 433 kişi de hastalığa yakalandı.

SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI İLAN EDİLDİ

Vakalardan en çok etkilenenlerin 65 yaş üstü olması sonucu hükümet tarafından bir takım tedbirler alındı.

Bu tedbirlerin başında ise 65 yaş üstü kişilere sokağa çıkma yasağı getirilmesi oldu.

POLİSTEN YAŞLIYA SERT TEPKİ

İzmir Çevirme isimli kullanıcı tarafından servis edilen ve Manisa'da bir otogarda çekildiği belirtilen görüntülerde polis memurunun 65 yaşın üzerinde olan bir vatandaşa bağırarak hitap etmesi ve üzerine yürümesi ise sosyal medyada büyük tepki topladı.



VALİLİK SORUŞTURMA BAŞLATTI

Manisa Valiliği, polis hakkında soruşturma başlattı.

B.Y, soruşturma kapsamında tedbiren görevinden uzaklaştırıldı.