  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler Manisa Manisa'da iş yeri yangını

'da iş yeri yangını

Manisa'da iş yeri yangını

27.03.2020, 10:44

'nın Turgutlu ilçesinde bir iş yerinde çıkan , maddi hasara yol açtı. Ekiplerin çalışması sonucu söndürülen yangın, iş yerinde maddi hasara yol açtı.

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde bir iş yerinde çıkan yangın, maddi hasara yol açtı.

Kuyumcular Çarşısı Eczane Sokak'ta su arıtma sistemleri satan 2 katlı iş yerinin giriş katında elektrik arızasından kaynaklandığı belirtilen yangın çıktı.

Çevredekilerin durumu haber vermesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin çalışması sonucu söndürülen yangın, iş yerinde maddi hasara yol açtı.

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Manisa'da iş yeri yangını haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.

  • SON DAKİKA