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Haberler Manisa Manisa'da şantaj iddiasıyla yakalanan 2 şüpheli tutukladı

'da şantaj iddiasıyla yakalanan 2 şüpheli tutukladı

Manisa'da şantaj iddiasıyla yakalanan 2 şüpheli tutukladı

27.03.2020, 18:42 Güncelleme Tarihi: 27.03.2020,18:43

'nın Yunusemre ilçesinde bir iş insanına şantaj yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.

İş insanı A.A, çıplak fotoğraflarını çekerek şantaj yaptıkları iddiasıyla C.Ö, A.S. ve F.K.'den şikayetçi oldu.

Şikayet üzerine harekete geçen İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, A.A.'nın iş yerine düzenledikleri operasyonda 3 şüpheliyi gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen C.Ö. ve F.K, sulh ceza hakimliğince tutuklandı, A.S. hakkında adli kontrol kararı verildi.

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