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Haberler Manisa Manisa'da trafik kazasında 2 kişi yaralandı

'da trafik kazasında 2 kişi yaralandı

Manisa'da trafik kazasında 2 kişi yaralandı

28.03.2020, 00:22

'nın Yunusemre ilçesinde aracın ciple çarpışması sonucu yaralanan 2 kişi hastaneye kaldırıldı.

Berkay Saygıner'in (25) kullandığı 45 FZ 677 plakalı hafif ticari araç ile Ercan Aksoy (45) idaresindeki 34 HR 5491 plakalı cip, Yeni Mahalle Murat Caddesi kavşağında çapıştı.

Cip sürücüsü Aksoy ve yanından bulunan ve ismi öğrenilemeyen bir kişi yaralandı. 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hastanesinde tedavi altına alınan 2 yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Kaza nedeniyle Murat Caddesi'nde ulaşım, bir süre kontrollü sağlandı.

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