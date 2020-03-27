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Haberler Manisa Salihli'de hastane önlerine triaj çadırı kuruldu

Salihli'de hastane önlerine triaj çadırı kuruldu

Salihli'de hastane önlerine triaj çadırı kuruldu

27.03.2020, 15:56

’nın Salihli ilçesinde korona virüs salgını nedeniyle alınan tedbirler kapsamında hastaların kontrolü için, ilçede bulunan 4 hastane girişine çadır kuruldu.

Manisa'nın Salihli ilçesinde korona virüs salgını nedeniyle alınan tedbirler kapsamında hastaların kontrolü için, ilçede bulunan 4 hastane girişine çadır kuruldu.

Çin'de ortaya çıkan ve tüm dünyaya hızla yayılan korona virüsüne karşı Salihli'de önlemler alınmaya devam ediyor. Bu kapsamda Salihli Devlet Hastanesi ile ilçede bulunan 3 özel hastanenin giriş kapısı önüne triaj çadırı kuruldu. Hastane önüne çadırlar ise Kızılay öncülüğünde, Salihli Belediyesi ekipleri tarafından kuruldu.

Kurulan çadırlarla birlikte hastane girişlerinin tek kapıdan yapılacağı, hastanelere gelen vatandaşların önce bu çadıra alınıp, ateşi olan ve şüpheli hastaların durumuna göre izolasyon alanına yönlendirileceği öğrenildi.

Öte yandan çadırlarda hastaneye gelen hastaların korona virüse karşı dezenfekte edildikten sonra hastaneye alınacağı belirtildi.

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