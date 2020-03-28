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Haberler Manisa Hanta virüs insandan insana bulaşmıyor

insandan insana bulaşmıyor

Hanta virüs insandan insana bulaşmıyor
Giriş Tarihi: 28.3.2020

Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji bölümünden Prof. Dr. Mehmet Ali Öktem, hanta virüsle ilgili endişe yaratacak bir durum olmadığını belirtti.

PANDEMİ YAPMAZ
3 segmentli ve tek iplikli negatif yönelimli RNA genomuna sahip olarak tanımlanan hanta virüsün hayvanlardan insana bulaştığını söyleyen Öktem, "Hanta virüs haberi, korona virüs pandemisi nedeniyle zaten üst düzeydeki virüs salgını duyarlılığını tetiklemiştir. Çin'de ölüme neden olan hanta virüsü eski dünya tipidir ve insandan insana bulaşması söz konusu değildir. Kovid-19 ya da SARS CoV-2 gibi uluslararası bir salgın ve pandemi yapması beklenmemektedir" ifadelerini kullandı.

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