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Haberler Manisa İlçeye giren araçlar dezenfekte ediliyor

İlçeye giren araçlar dezenfekte ediliyor

İlçeye giren araçlar dezenfekte ediliyor
Giriş Tarihi: 28.3.2020

Manisa'nın Alaşehir Belediyesi Türkiye'de ilk kez uygulamaya konulan bir çalışmaya imza atarak ilçeye giriş yapan araçları dezenfekte edip sürücülerin ateşini kontrol edip şehre almaya başladı. Alaşehir Belediye Başkanı Ahmet Öküzcüoğlu, "Amacımız şehrimiz içinde almış olduğumuz önlemleri, şehrin girişlerinde de alarak vatandaşlarımızın sağlığını korumak. Bunu hep birlikte başaracağız, lütfen bakanlığımızın almış olduğu önlem paketlerine uyalım, sağlıklı kalalım, evde kalalım" dedi.

SERKAN ÖZCAN

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