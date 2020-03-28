Panelvana çarpıp uçuruma yuvarlandı

Manisa Spil Dağı'nda önceki akşam Abdullah K. yönetimindeki panelvan araç ile çarpışan otomobil, onlarca metrelik uçurumdan aşağıya uçtu. Yolun yaklaşık 50 metre altındaki ağaçlara çarparak durabilen otomobilde bulunan ve ismi öğrenilemeyen 2 kişi kendi imkanlarıyla araçtan çıkarak ambulansla hastaneye kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan her iki yaralının da sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

CÜNEYT HASÇELİK