Polisten yaşlı amcaya özür

Manisa Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde 74 yaşındaki Kemal Konca'ya kötü davrandığı anların yer aldığı görüntüleri tepki çeken polis memuru B.Y, yaşlı adamı evinde ziyaret ederek özür diledi. B.Y'nin, büyük bir hata yaptığını, yaşananlardan dolayı oldukça üzgün olduğunu söylediği öğrenildi. Konca'yı evinde ziyaret eden İl Emniyet Müdürü Ömer Uslusoy da olaydan duyduğu üzüntüyü dile getirdi. Konca ile bir süre sohbet eden Uslusoy, polisin her zaman halkın yanında olduğunu vurguladı.

NERMİN UÇTU