ABD'den uçakla Türkiye'ye gelen 210 kişi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında Manisa'daki öğrenci yurduna yerleştirildi.
ABD'den gelen, içinde Türklerin bulunduğu 210 kişinin olduğu uçak, İzmir Adnan Menderes Havalimanı'na indi.
Kafile, havalimanında yapılan pasaport kontrolünün ardından Manisa Büyükşehir Belediyesi'ne ait dezenfekte edilmiş otobüslerle havalimanından ayrıldı.
14 GÜN KARANTİNA
Otobüsleri kullanan şoförler koruyucu giysi giyerken kafilenin karayoluyla Manisa'ya götürülmesi sırasında polis ekipleri yolda geniş güvenlik önlemleri aldı.
Karantinaya alınan Türkler, Manisa'da Kredi Yurtlar Kurumuna ait öğrenci yurtlarına götürüldü. Sağlık kontrolünden geçirildikten sonra yurda yerleştirilenler, 14 gün karantinada kalacak.
ABD'den gelen 210 kişi Manisa'daki yurtta karantinaya alındı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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