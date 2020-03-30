Ana yüreği

Manisa’da anne Rabia Coşkun, hasta olan iki çocuğuna bakmak için mücadele ediyor. İmkansızlıklar nedeniyle çocuklarını hastaneye götüremeyen acılı anne devletten ve yetkililerden yardım bekliyor.

Manisa'nın Şehzadeler ilçesine bağlı Yeşilköy Mahallesi'nde 3 yıl önce eşini kaybeden Rabia Coşkun'un (61) oğlu Naci Coşkun (38) 2012 yılında bir beyin hastalığı olan Huntington'a yakalandı. Anne Rabia Coşkun hastalığın çaresi için gezmedik doktor bırakmadı ama bir türlü sonuç alamadı. Kızı Zülbiye Zencirli de (33) doğum sendromuna bağlı bir hastalığa yakalanan kadın, iki çocuğunun tüm ihtiyaçlarıyla ilgilenmeye başladı. Tek katlı evlerinde sabahtan akşama kadar çocuklarıyla ilgilenen Rabia Coşkun, oğlunu sırtında taşıyor. Anne Rabia Coşkun, maddi imkanları olmadığı için iki çocuğuna da doktora götüremediğini ifade ederek devletten, hayırseverlerden destek istedi.

ELLERİ TUTMUYOR

Anne Rabia Coşkun, "Oğlumun rahatsızlığı 2012 yılından beri var. İzmir'de bir doktora götürdüm, dedi ki 8 bin kişiden 1 kişide bu hastalık var. Oğlumdaki kas erimesi belirtisi 18 yaşında oldu. 23 yaşında safra kesesi ameliyatı oldu. 7 sene bir fabrikada, 5 sene başka bir fabrikada çalıştı. Gece acile, gündüz işe gidiyordu. Rahatsızlığı nedeniyle kasları, ayakları inceldi, elleri tutmuyor" dedi.



Rabia Coşkun, gözlerinin içine bakan ve kendisinden yardım bekleyen oğlunu bir an olsun yalnız bırakamıyor.

BAŞKA ÇARE YOK

Yaşananlardan dolayı doktora gidemediklerini ifade eden Coşkun, "Doktor doktor gezdiriyorum ama hep paralı, elimde yok. Devletten ve yetkililerden yardım bekliyorum" diye konuştu.





'Bir an yalnız bırakamam'

İki çocuğuyla hep ilgilendiğini aktaran Coşkun, "Akşama kadar onlarla meşgulüm. Pişiriyorum, yediriyorum. Her şeyleriyle ilgileniyorum. Bir tarafa çıkamıyorum. İki çocuğumda da yutkunma bozukluğu olduğu için benim yokluğumda ağızlarına bir şey atsalar boğulma tehlikesi geçiriyorlar" diye konuştu.