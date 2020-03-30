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Haberler Manisa Otomobil bariyere çarpıp takla attı

Otomobil bariyere çarpıp takla attı

Otomobil bariyere çarpıp takla attı
Giriş Tarihi: 30.3.2020

Manisa Salihli'de meydana gelen trafik kazasında 14 yaşındaki çocuk olay yerinde hayatını kaybederken, anne, baba ve ablası yaralandı. Kaza, Ankara-İzmir D-300 karayolu Kemaliye Mahallesi yol ayrımında meydana geldi. Kula istikametinden, Salihli istikametine giden Ümmet Piyan (42) yönetimindeki otomobil, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün kontrolünden çıktı. Bariyerlere çarparak takla atan otomobil, metrelerce sürüklendi. Kazada 14 yaşındaki İsmail Fikret Piyan, olay yerinde hayatını kaybederken, babası Ümmet, annesi Kezban (37) ve ablası Sude(15) yaralandı. Yaralılardan Sude Piyan'ın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

EMRE SAÇLI

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