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Haberler Manisa ‘Soma canavarı’ suçunu itiraf etti

‘Soma canavarı’ suçunu itiraf etti

‘Soma canavarı’ suçunu itiraf etti
Giriş Tarihi: 30.3.2020

Manisa'nın Soma ilçesindeki Sevişler Baraj Gölü ile Aydıncık Baraj Göleti'nde bulunan ve Özcan Eren'e ait olduğu düşünülen ceset parçalarının İzmir Adli Tıp Kurumu'ndeki DNA testi incelemesi sürerken, tutuklanan veteriner hekim Mehmet Tahta cinayeti itiraf etti. Tahta'nın ifadesinde, "Cinayeti tek başıma işledim. Sonra da fidye mektubu yazıp olaya kaçırılma süsü vermek istedim. Kimseden yardım almadım. Veteriner hekimlik ofisimin depo kısmında kendisiyle tartıştık. Bana küfür etti. Ben de öldürdüm. Sonra da parçalara ayırarak farklı farklı bölgelere bıraktım" dedi.

SERKAN ÖZCAN

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