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Haberler Manisa Jandarma’dan çiftçiye yürekleri ısıtan destek

’dan çiftçiye yürekleri ısıtan destek

Jandarma’dan çiftçiye yürekleri ısıtan destek
Giriş Tarihi: 1.4.2020

Manisa'nın Köprübaşı ilçesinde devriye gezen Jandarma ekipleri, tarlada çalışan yaşlı kadını fark edince hemen yardıma koştu. Gerekli kontrolleri yapan ekipler, korona virüs salgını nedeniyle risk grubunda bulunan yaşlı kadının işini bitirip bir an önce evine dönmesi için yardımcı oldu ve ürünlerin zarar görmemesi için tarladaki ürünleri naylon malzemeyle örttü. Jandarmanın bu desteği yürekleri ısıttı.

NERMİN UÇTU

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