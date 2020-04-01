Manisa Salihli'de motosikletin sulama kanalına devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında bir kişi öldü. Kaza, Kabazlı Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Celal Demir (58) idaresindeki motosiklet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak yol kenarındaki sulama kanalına uçtu. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralı sürücüyü olay yerindeki ilk müdahalenin ardından Salihli Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Demir yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Demir'in 4 çocuk babası olduğu öğrenildi.

EMRE SAÇLI