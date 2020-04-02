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Haberler Manisa Anne ve 3 çocuğu son anda kurtarıldı

Anne ve 3 çocuğu son anda kurtarıldı

Anne ve 3 çocuğu son anda kurtarıldı
Giriş Tarihi: 2.4.2020

Manisa'nın Turgutlu ilçesi Özyurt Mahallesi Çanakkale Sokak üzerinde meydana gelen olayda apartman dairesinin mutfak bölümünde yangın çıktı. Alevlerin yükselmesiyle birlikte olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi intikal etti. Apartman dairesinde dumandan etkilenen ve mahsur kalan anne Özge İ. ile küçük yaştaki 3 çocuğu itfaiye, sağlık ekipleri ve vatandaşlar kurtardı. Dumandan etkilenen aile hastaneye kaldırıldı.

İLKER UYAR

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