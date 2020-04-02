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'daki pazar yerlerinde önlemler arttırıldı

Manisa'daki pazar yerlerinde önlemler arttırıldı

02.04.2020, 13:06

'de ortaya çıkarak bütün Dünyayı etkisi altına alan korona virüs (Covid-19) salgınının yayılmasını önlemek, vatandaşların sağlığına olumsuz etkilerini asgari seviyeye düşürmek amacıyla 'da da pazar alanlarında ek tedbirler alındı.

Pazar alanlarındaki sosyal mesafeyi sağlamak için Manisa İl Hıfzıssıhha Kurulu tarafından tezgah ve sergilerin 3 metre mesafe ile yerleştirilmesine ve yoğunluğa sebebiyet vermemek için pazarların kurulma günlerine ilişkin düzenleme yapılarak daha önce uygulamaya geçilmişti. Alınan yeni tedbir kararlarına göre de pazar yerlerine kontrollü giriş ve çıkışları sağlamak için bu alanlar dışında kalan tüm alanlar bariyerlerle kapatılarak, giriş ve çıkışların aynı yerden yapılması sağlandı. Ayrıca pazar yerlerindeki esnaf sayısının en fazla 2 katı kadar vatandaşın pazar alanına alınmasına ve oluşturulan giriş noktalarında vatandaşlar için sosyal mesafeyi koruyacak bekleme koridorları oluşturulmasına karar verilerek uygulamaya geçildi.

İHA

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