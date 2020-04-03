Sağlıkçılara 15 bin paket kuru üzüm

Manisa'da Şehzadeler Belediyesi, korona virüse karşı büyük bir özveri ile çalışan sağlık personelini unutmadı. Belediye, sağlık çalışanlarının enerjilerine enerji katmak için 15 bin paket kuru üzüm dağıttı. El değmeden paketlenen kuru üzümler, belediye ekipleri tarafından, Manisa Şehir Hastanesi, Merkez Efendi Devlet Hastanesi, Şehzadeler İlçe Sağlık Müdürlüğü ve kentte bulunan sağlık ocaklarında görevli sağlık personeline paketler halinde ikram edildi.

CÜNEYT HASÇELİK