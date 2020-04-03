  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler Manisa Sağlıkçılara 15 bin paket kuru üzüm

Sağlıkçılara 15 bin paket

Sağlıkçılara 15 bin paket kuru üzüm
Giriş Tarihi: 3.4.2020

Manisa'da Şehzadeler Belediyesi, korona virüse karşı büyük bir özveri ile çalışan sağlık personelini unutmadı. Belediye, sağlık çalışanlarının enerjilerine enerji katmak için 15 bin paket kuru üzüm dağıttı. El değmeden paketlenen kuru üzümler, belediye ekipleri tarafından, Manisa Şehir Hastanesi, Merkez Efendi Devlet Hastanesi, Şehzadeler İlçe Sağlık Müdürlüğü ve kentte bulunan sağlık ocaklarında görevli sağlık personeline paketler halinde ikram edildi.

CÜNEYT HASÇELİK

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Sağlıkçılara 15 bin paket kuru üzüm haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.

  • SON DAKİKA