Tuvalet kağıdı yüklü TIR tamamen yandı

Manisa Salihli ilçesinde tuvalet kağıdı yüklü TIR'ın dorsesinde çıkan yangın sonucu araç tamamen yandı. Kula istikametinden Salihli istikametine giden Savaş Çalık yönetimindeki tuvalet kağıt yüklü TIR'ın dorsesinde yangın çıktı. Yangını fark eden sürücü, tırı yolun kenarına park ederek durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen İtfaiye ekipleri, alev topuna dönen TIR'a müdahale etti. TIR sürücüsü yangını yara almadan atlattı. Yangında TIR kullanılamaz hale geldi.

EMRE SAÇLI