Yangın söndükten sonra ceset bulundu

Manisa'nın Akhisar ilçesinde yaşlı adam evinde yanmış şekilde bulundu. Akhisar'da Efendi Mahallesi 59/1 sokakta bulunan bir evde dün saat 04.00 sıralarında henüz bilinmeyen bir sebepten yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin yangına müdahalesinin ardından 77 yaşındaki M.B. yanarak can verdi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

KENAN MOLLA