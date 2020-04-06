Kula’dan dünyaya leblebi satıyorlar

Manisa’nın Kula ilçesinde geçmişi 1 asra dayanan, 16 farklı çeşidi ile dünyanın birçok yerine ihracatı yapılan Kula Leblebisi, coğrafi işaret alınmasıyla yeni bir üne kavuştu. Talebi artan leblebi üretiminde yıllardır bu mesleği sürdüren üreticiler, Çorum’un bile ihtiyacını Kula’dan karşıladığını söyledi.

Kula'nın birbirinden değerli yöresel lezzetlerinden biri olan leblebi, geçmişi 1 asra dayanan özüyle Türkiye'de her geçen gün bilinirliğini artırıyor. Son yıllarda üreticilerin yakaladığı kaliteyle 16 farklı çeşide ulaşan Kula Leblebisi, Salihli Ticaret ve Sanayi Odası'nın girişimleri ile markalaşma sürecini tamamlayarak Coğrafi İşaret Tescil Belgesi aldı. Türkiye'de leblebi denince akla ilk gelen yer olan Çorum'dan sonra Türkiye'de ikinci tescilli leblebiye sahip olan Kula'daki üreticiler, ayrı bir sevinç yaşadı. Tuzlu, acılı, karanfilli, çikolatalı, ballı, portakallı gibi 16 farklı çeşit üreten Kulalı leblebi üreticileri, Çorum'a yıllardan beri hammadde ihraç ettiklerini, fakat Çorumlu leblebi üreticilerinin Kula'dan önce harekete geçerek üne kavuştuklarını söyledi.



DEDEDEN KALMA MESLEK

Yunanistan, Filistin, İsrail, Birleşik Arap Emirlikleri, Kuveyt ve AB ülkelerine başta olmak üzere birçok ülkeye ihraç edilen Kula leblebisine, coğrafi işaret belgesi alınmasından sonra leblebide talep patlaması yaşandı.

Asıl leblebinin Kula'da üretildiğini üstüne basarak iddia eden Hasan Hüseyin Leblebici (solda), dededen toruna kalan bu mesleği sürdürmeye çalıştıklarını ifade etti.

TALEPTE BÜYÜK ARTIŞ OLDU

Yaklaşık 41 yıldır leblebi üretimi yaptığını ifade eden Hasan Hüseyin Leblebici, dedesinden kalma meslekte henüz çırak iken Çorum'a leblebinin kızarmış halini ihraç ettiklerini söyledi. 1978 yılından bu yana leblebi üretimi ile uğraştığını kaydeden Leblebici, "Oğlum da leblebicilik yapıyor, mesleğimizi sürdürüyoruz. Allah'ın izniyle coğrafi işaretimizi aldık, leblebiciliğin Kula'da olduğunu belgeledik" dedi. Henüz küçük yaşlardayken başladığı leblebi üretiminde dedesinin Çorum'a yıllarca ham leblebi ihraç ettiğini ifade eden Leblebici, "Coğrafi işaret alınmasıyla birlikte üretimimizde artış ve istek olmaya başladı. Tabii Çorum ne kadar leblebi bizim dese de, orada üretim yok. Bizden hammaddesini alıp çeşitlendiriyorlar. Biz 16 çeşit leblebiyi kendimiz üretiyoruz ama Çorum ne yapıyor, bizden ham leblebiyi alıp çeşitlendiriyor. Leblebi şu anda Kula'nın malı" diye konuştu.

Türk insanının en çok sevdiği çerezlerin başında gelen leblebinin 16 farklı çeşidi üretiliyor.



Mesleği yapmak için üniversiteye gitmedi

Babasından kalan bu mesleği sürdürdüklerini ifade eden Emre Leblebici, mesleği devam ettirmek için üniversite eğitimi almadığını söyledi. Leblebici, "Leblebicilik mesleği, babamızdan gelen meslek olduğu için ileriye taşımaya çalışıyoruz. Ata mesleğimizi bitirmeyeceğiz. Bu nedenle üniversite eğitimi almadım. Liseden mezun olduktan sonra bu mesleği sürdürmeye başladım ve yaklaşık 10 yıldır da bu mesleği yapıyorum. Dünyaya ihraç edilen bu mesleğimizi devam ettireceğiz" dedi.



Batuhan ULU