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Salihli'de açıkta satılan 7 bin ekmeğe el koyuldu

Salihli'de açıkta satılan 7 bin ekmeğe el koyuldu

06.04.2020, 19:32

'nın Salihli ilçesinde zabıta ekiplerince koronavirüs salgınına karşı alınan önlemler kapsamında, hijyen kurallarına aykırı olarak açıkta satılan 7 bin ekmeğe el koyuldu.

Salihli Belediyesi zabıta ekipleri, yaptıkları denetim sırasında durdukları araçta, hijyen kurallarına aykırı olarak ekmek satışı yapıldığını belirledi. Kamyonetin kasasındaki 7 bin ekmeğe el koyulup, satıcı hakkında yasal işlem yapılmak üzere tutanak tutuldu.



Salihli'de koronavirüs salgınına karşı tüm önlemleri aldıklarını belirten MHP'li Salihli Belediye Başkanı Zeki Kayda, "Vatandaşlarımızın gönül rahatlığı ile alışveriş yapabilmelerini sağlamak amacıyla zabıta ekiplerimiz gece gündüz denetimlerini sürdürüyor. Bu süreçte esnafımız ve vatandaşlarımız da üzerlerine düşen görevi yerine getirmelidir. Koronavirüsten dolayı yaşamakta olduğumuz bu sıkıntılı süreçte vatandaşlarımızı, ihtiyaçlarını seyyar satıcılar yerine kayıtlı esnafımızdan hijyen kurallarına uygun şekilde paketlenmiş kapalı ambalajlar içerisinde temin etmelerini öneriyoruz. Özellikle gıda maddeleri konusunda vatandaşlarımızın endişelerinin ortadan kalkması amacıyla tüm ekipleriyle sahada olan zabıta personelimiz halkımızın sağlığını korumak için ilçe genelinde denetimlerine devam edecektir" dedi.

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