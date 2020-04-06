  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler Manisa Son dakika: Sağlık Bakanı Koca, koronavirüs vaka sayısını açıkladı

Son dakika: , koronavirüs vaka sayısını açıkladı

Son dakika: Sağlık Bakanı Koca, koronavirüs vaka sayısını açıkladı

06.04.2020, 19:50 Güncelleme Tarihi: 06.04.2020,20:00

Fahrettin , Koronavirüs salgınına ilişkin bakanlık tarafından güncellenen bilgileri paylaştı. Bakan'ın açıkladığı verilere göre, bugün 21.400 kişiye test yapıldı 75 kişi ise hayatını kaybetti.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Twitter'dan Türkiye'deki son koronavirüs vaka sayısını açıkladı. Sağlık Bakanı Koca'nın açıkladığı tabloya göre, bugün 21.400 kişiye test yapıldı, 3.148 kişiye koronavirüs tanısı koyuldu. 24 saat içinde 75 kişi hayatını kaybetti.

,

Denizli'de sosyal mesafe kuralına uymayan 23 kişiye para cezası Denizli'de koronavirüsle ilgili "montajlı paylaşım"a inceleme Başkan Erdoğan koronavirüse karşı alınan tedbirleri açıkladı! İki yeni hastane kurulacak

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Son dakika: Sağlık Bakanı Koca, koronavirüs vaka sayısını açıkladı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.

  • SON DAKİKA