Son dakika: Sağlık Bakanı Koca, koronavirüs vaka sayısını açıkladı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Koronavirüs salgınına ilişkin bakanlık tarafından güncellenen bilgileri paylaştı. Bakan'ın açıkladığı verilere göre, bugün 21.400 kişiye test yapıldı 75 kişi ise hayatını kaybetti.

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