Son dakika: Sağlık Bakanı Koca, koronavirüs vaka sayısını açıkladı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Koronavirüs salgınına ilişkin bakanlık tarafından güncellenen bilgileri paylaştı. Bakan'ın açıkladığı verilere göre, bugün 21.400 kişiye test yapıldı 75 kişi ise hayatını kaybetti.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Twitter'dan Türkiye'deki son koronavirüs vaka sayısını açıkladı. Sağlık Bakanı Koca'nın açıkladığı tabloya göre, bugün 21.400 kişiye test yapıldı, 3.148 kişiye koronavirüs tanısı koyuldu. 24 saat içinde 75 kişi hayatını kaybetti.
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