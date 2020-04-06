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Uyarıları hiçe saydılar! Ev kiralayıp oynarken basıldılar

Uyarıları hiçe saydılar! Ev kiralayıp kumar oynarken basıldılar

06.04.2020, 09:52

'da 'pes artık' dedirten bir olay yaşandı. Yasağı hiçe sayıp kiraladıkları evde oynarken polis tarafından basıldılar. Valilikten yapılan açıklamaya göre kumar oynayan 13 kişi ile piknik yapan 7 kişiye toplam 63 bin lira ceza uygulandı.

Manisa'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine uymayarak ev kiralayıp kumar oynayan 13 kişi ile piknik yapan 7 kişiye toplam 63 bin lira ceza uygulandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Manisa İl Emniyet ve İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kovid-19 salgınıyla mücadele kapsamında, bir grubun ev kiralayarak kumar oynadığı bilgisini aldı.

Belirlenen adrese giden ekipler, kumar oynayan 13 kişiye hem yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında getirilen sosyal mesafe kuralını ihlal ettikleri hem de kumar oynadıkları gerekçesiyle para cezası uyguladı.

Ayrıca, alkol kullanarak piknik yapan 7 kişiye de ceza yazan ekipler, toplamda 20 kişiye 63 bin lira cezai işlem yaptı.

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