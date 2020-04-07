  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler Manisa Kumarbazlara mesafe cezası

Kumarbazlara mesafe cezası

Kumarbazlara mesafe cezası
Giriş Tarihi: 7.4.2020

Manisa'da korona virüs yasaklarına uymayarak kumar oynayanlara cezai işlem yapıldı. Manisa'da ev tutarak kumar oynattığı öğrenilen şahıslara yönelik yapılan çalışmalarda 2 şahıs ile içeride kumar oynayan 11 şahsa kumar oynatma, kumar oynama suçu ile sosyal mesafe kuralına uymamaktan cezai işlem yapıldı. Kumar oynatılan ev 30 gün süreyle mühürlendi. Öte yandan Denizli'de kumar oynamak için kadın kuaförü dükkanında toplanan şahıslar karşılarında polisi görünce şok yaşadı. 13 kişiye hem kumar oynamak suçundan, hem de sosyal mesafeyi ihlalden 3 bin 150 TL cezai işlem uygulandı.

SERKAN ÖZCAN

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Kumarbazlara mesafe cezası haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.

  • SON DAKİKA