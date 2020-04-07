Kumarbazlara mesafe cezası

Manisa'da korona virüs yasaklarına uymayarak kumar oynayanlara cezai işlem yapıldı. Manisa'da ev tutarak kumar oynattığı öğrenilen şahıslara yönelik yapılan çalışmalarda 2 şahıs ile içeride kumar oynayan 11 şahsa kumar oynatma, kumar oynama suçu ile sosyal mesafe kuralına uymamaktan cezai işlem yapıldı. Kumar oynatılan ev 30 gün süreyle mühürlendi. Öte yandan Denizli'de kumar oynamak için kadın kuaförü dükkanında toplanan şahıslar karşılarında polisi görünce şok yaşadı. 13 kişiye hem kumar oynamak suçundan, hem de sosyal mesafeyi ihlalden 3 bin 150 TL cezai işlem uygulandı.

SERKAN ÖZCAN