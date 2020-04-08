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'de annesinin öldürdüğü çocuğun cenazesi 'da toprağa verildi

Denizli'de annesinin öldürdüğü çocuğun cenazesi Manisa'da toprağa verildi

08.04.2020, 17:33

'nin Merkezefendi ilçesinde dün annesinin boğarak öldürdüğü 4 yaşındaki Kirez'in cenazesi, 'nın Saruhanlı ilçesinde toprağa verildi.

Babası Halil İbrahim Kiraz tarafından Pamukkale Üniversitesi (PAÜ) Hastanesi morgundan teslim alınan 4 yaşındaki çocuğun cenazesi Saruhanlı ilçesine bağlı Paşaköy Mahallesi'ne getirildi. Ali Şurzal'ın cenazesi, Çarşı Camisi'nde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri altında kılınan cenaze namazının ardından Paşaköy Yeni Mezarlığına defnedildi. Baba Halil İbrahim Kirez, cenaze töreninde gözyaşlarını tutamadı.

Olay
Dün Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde 4 yaşındaki çocuğunu boğarak öldürdüğünü ifade eden kadın polis çağırıp teslim olmuş, daha sonra çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanmıştı.

AA

Yürek yakan an! Denizli'de annesi boğarak öldürmüştü

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