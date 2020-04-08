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Haberler Manisa Ekipler üreticiler için sahaya indiler

Ekipler üreticiler için sahaya indiler

Ekipler üreticiler için sahaya indiler
Giriş Tarihi: 8.4.2020

Manisa Tarım ve Orman Müdürlüğü, tarım sezonunun başlamasıyla birlikte 17 ilçede üretim yapan çiftçiler için sahada çalışıyor. Çiftçilerin yanında yer alan ekipler, teknik bilgi de aktarıyor. Tarımın her şeyin kaynağı olduğunu söyleyen Manisa Tarım ve Orman İl Müdürü Metin Öztürk, "Ziraat mühendislerimiz, veterinerlerimiz ve gıda mühendislerimizle sağlıklı gıdaya ulaşmak için üreticilerimizin yanındayız" dedi.

CÜNEYT HASÇELİK

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