  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler Manisa Manisa'da Kovid-19'u yenen 3 hasta alkışlarla taburcu edildi

'da Kovid-19'u yenen 3 hasta alkışlarla taburcu edildi

Manisa'da Kovid-19'u yenen 3 hasta alkışlarla taburcu edildi

08.04.2020, 15:27

'nın Turgutlu ilçesinde, yeni tip (Kovid-19) tedavisi sonrası iyileşen 3 kişi hastaneden evlerine alkışlarla uğurlandı.

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, yüksek ateş ve öksürük şikayetiyle Turgutlu Devlet Hastanesine başvuran Saniye İştar (50), Fatma Kesmeci (51) ve Hasan Alak'a (85) yapılan testler sonucu Kovid-19 tanısı konuldu.

Hastaneye yatırılan 3 hasta, geçen sürede tedaviye olumlu cevap verdi. Dün yapılan Kovid-19 testleri negatif çıkan hastaların taburcu edilmelerine karar verildi.

Hastalar, sağlık çalışanlarının alkışları eşliğinde evlerine yolcu edildi. Sağlık durumları evlerinden takip edilecek olan 3 kişi, kendileriyle yakından ilgilenen hastane personeline teşekkür etti.

AA

Denizli'de Kovid-19'u yenen hasta alkışlarla taburcu edildi Koronavirüsü yenen 84 yaşındaki İzmirli hasta alkışlarla hastaneden taburcu edildi

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Manisa'da Kovid-19'u yenen 3 hasta alkışlarla taburcu edildi haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.

  • SON DAKİKA