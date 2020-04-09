  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler Manisa Virüs galiplerine alkışlarla uğurlama

Virüs galiplerine alkışlarla uğurlama

Virüs galiplerine alkışlarla uğurlama
Giriş Tarihi: 9.4.2020

Manisa'da Turgutlu Devlet Hastanesi'nde korona virüsü tedavisi gören ve sağlığına kavuşan 3 hasta, sağlık çalışanları tarafından alkışlarla taburcu edilerek evine uğurlandı. Saniye İştar (50), Fatma Kesmeci (51) ve Hasan Alak (85) adlı 3 hasta iyileşerek hastane çalışanları ve doktorlar tarafından alkışlarla evlerine uğurlandı. Enfeksiyon Komite Başkanı Uzm. Dr. Hakan Borand tarafından bilgilendirilen hastalar, 14 gün boyunca evinde karantinada tutulacak.

İLKER UYAR

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Virüs galiplerine alkışlarla uğurlama haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.

  • SON DAKİKA