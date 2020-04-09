Virüs galiplerine alkışlarla uğurlama

Manisa'da Turgutlu Devlet Hastanesi'nde korona virüsü tedavisi gören ve sağlığına kavuşan 3 hasta, sağlık çalışanları tarafından alkışlarla taburcu edilerek evine uğurlandı. Saniye İştar (50), Fatma Kesmeci (51) ve Hasan Alak (85) adlı 3 hasta iyileşerek hastane çalışanları ve doktorlar tarafından alkışlarla evlerine uğurlandı. Enfeksiyon Komite Başkanı Uzm. Dr. Hakan Borand tarafından bilgilendirilen hastalar, 14 gün boyunca evinde karantinada tutulacak.
İLKER UYAR
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