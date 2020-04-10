Manisa'nın Soma ilçesinde bir maden ocağında meydana gelen göçükte bir işçi öldü, bir işçi yaralandı. Göçük altındaki iki işçiyi kurtarma çalışmalarına devam ediliyor.
Manisa Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, ilçedeki bir özel bir maden ocağı işletmesinin galeri bölümü çöktü.
Göçük altında kalan bir işçi öldü, bir kişi yaralı kurtarıldı.
Yaralı işçi, Soma Devlet Hastanesine sevk edildi. Göçük altında kalan iki işçiyi kurtarma çalışmalarının sürdüğü belirtildi.
AA
Manisa'da maden ocağında göçük: 1 ölü, 1 yaralı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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