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Haberler Manisa Devrilen traktörün altından sağ çıkamadı

Devrilen traktörün altından sağ çıkamadı

Devrilen traktörün altından sağ çıkamadı
Giriş Tarihi: 11.4.2020

Manisa Salihli'de, sulama kanalına devrilen traktörün sürücüsü Ahmet Halis Güler (81) yaşamını yitirdi. Kaza, Durasıllı'da meydana geldi. Beylikli istikametine giden Güler yönetimindeki 60 DA 047 plakalı traktör, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle yol kenarındaki sulama kanalına devrildi. İhbar üzerine gelen ekipler traktörün altından çıkardıkları adamın öldüğünü belirledi.

EMRE SAÇLI

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