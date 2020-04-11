Manisa Salihli'de, sulama kanalına devrilen traktörün sürücüsü Ahmet Halis Güler (81) yaşamını yitirdi. Kaza, Durasıllı'da meydana geldi. Beylikli istikametine giden Güler yönetimindeki 60 DA 047 plakalı traktör, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle yol kenarındaki sulama kanalına devrildi. İhbar üzerine gelen ekipler traktörün altından çıkardıkları adamın öldüğünü belirledi.
EMRE SAÇLI
Devrilen traktörün altından sağ çıkamadı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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