Çiğnemediği yasak kalmadı

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde sokağa çıkma yasağı nedeniyle polis ekiplerinin yaptığı uygulamada pes dedirten bir görüntü ortaya çıktı. Motosikletli bir vatandaş hem sokağa çıkma yasağını ihlal etti hem de 388 promil alkollü ve ehliyetsiz çıktı. Şahıs hakkında sokağa çıkma yasağını ihlalden, alkollü ve ehliyetsiz araç kullanmaktan para cezası kesildi. Şahıs polis ekiplerince polis merkezine götürüldü.



■ İLKER UYAR

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