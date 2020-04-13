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Haberler Manisa Soma'daki maden kazasında 2 kişi tutuklandı

Soma'daki maden kazasında 2 kişi tutuklandı

Soma'daki maden kazasında 2 kişi tutuklandı

13.04.2020, 20:20

'nın Soma ilçesinde bir maden ocağında yaşanan ve 3 kişinin yaşamını yitirdiği göçükle ilgili gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Manisa'nın Soma ilçesi Cenkyeri Mahallesi'nde 10 Nisan Cuma günü özel bir şirkete ait maden ocağında saat 13.00 sıralarında meydana gelen göçükte 3 maden işçisi yaşamını yitirirken, 1 kişi de yaralı olarak kurtuldu.

Konuyla ilgili olarak Soma İlçe Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında 3 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

İFADELERİ ALINDI

Soma İlçe Jandarma ekiplerince maden ocağında görevli teknik müdür B.E.(40), vardiya mühendisi A.S. (43) ile işçi Ş.A. (40) bugün öğlen saatlerinde gözaltına alındı. Soma Devlet Hastanesi'ne götürülerek sağlık kontrolünden geçirilen 3 zanlı, Soma İlçe Jandarma Karakolunda alınan ilk ifadelerinin ardından savcılığa sevk edildi.

2 KİŞİ TUTUKLANDI

Soma Adliye'si getirilen 3 zanlıdan teknik müdür B.E.(40), vardiya mühendisi A.S.(43) tutuklanarak cezaevinde gönderilirken, işçi Ş.A. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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