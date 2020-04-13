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Haberler Manisa Son dakika: Manisa’da deprem! Depremin büyüklüğü...

Son dakika: ’da ! Depremin büyüklüğü...

Son dakika: Manisa’da deprem! Depremin büyüklüğü...

13.04.2020, 12:00 Güncelleme Tarihi: 13.04.2020,12:38

Son dakika haberine göre... 'dan yapılan son dakika açıklamasında, 'nın Akhisar ilçesinde saat 11.16'da 3,5 büyüklüğünde meydana geldiği bildirildi.

Son dakika... Geçtiğimiz aylarda art arda depremlerle sarsılan Manisa'da merkez üssü Akhisar ilçesi olan 3.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

AFAD verilerine göre saat 11.16'da merkez üssü Manisa'nın Akhisar ilçesi olan 3.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Yerin 9 kilometre derinliğinde meydana gelen depremde vatandaşlar kısa süreli panik yaşadı. İlk belirlemelere göre depremde herhangi bir can veya mal kaybı yaşanmadı.

AFAD'dan edinilen bilgilere göre yine merkez üssü Akhisar olan saat 04.43'te 3.4 büyüklüğünde bir deprem daha yaşandığı öğrenildi.

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