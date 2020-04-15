Hastalığı yendiler alkışlarla gittiler

Manisa'da Soma Devlet Hastanesi'nde 12 gün önce tedavi altına alınan ve Kovid-19 testi pozitif çıkan 82 yaşındaki Bekir Karakaya, hastalığı yenmeyi başardı. Karakaya'nın kronik bronşit, tip 2 diyabet ve hipertansiyon gibi hastalıklarının da bulunduğu kaydedildi.

19 KİŞİ TABURCU OLDU

Karakaya, kendisini alkışlarla hastaneden uğurlayan sağlık çalışanlarına, alkışla karşılık verdi. Aydın'da korona virüsüne yakalanan 19 hasta, tedavi gördükleri hastanelerde sağlığına kavuşarak taburcu edildi. Sağlık Bakanlığı'nın verilerine göre Aydın'da korona virüsü salgınında testleri pozitif çıkan 57 kişi bulunuyor. Hastaların 3'ü yoğun bakımda, biri solunum cihazına bağlı olarak, 31'i de servislerde tedavi görüyor. Kentte 19 kişi hastanelerden taburcu edilirken, virüs şimdiye kadar ilde 2 can aldı.

CÜNEYT HASÇELİK/KAZIM YÖRÜKCE